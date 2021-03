Il racconto terrificante della showgirl finita nel reparto di terapia intensiva: “Ho visto la morte davanti a me”

Il Sars-Cov-2 avanza sempre più e non risparmia le sue vittime. Anche molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno dovuto fare i conti in prima persona con il virus. Tra questi, la conduttrice Manila Gorio che, dopo il contagio e il trasferimento in ospedale, ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus.

Manila Gorio positiva al coronavirus: ecco come sta la conduttrice

Ma non finisce qui. Infatti, come dichiara Manila, la conduttrice ha dovuto trascorrere lunghe e difficili giornate in terapia intensiva. Queste sono state le parole del racconto di Manila Gorio a riguardo:

Ho visto la morte ad un attimo da me. E’ stata una dura prova per me perché la malattia mi ha colpito violentemente ma grazie a tutto il loro supporto posso ritenermi fortunata di avercela fatta e di poterlo raccontare a tutti voi..

E continuando nel suo racconto Manila Gorio dichiara:

Pensavo di non farcela, ho visto la morte davanti a me ma da quella terapia intensiva sono fuggita. Non so di chi sia la colpa di tutto questo ma credetemi ho passato l’incubo più grande che potessi immaginarmi.

Al momento le condizioni della conduttrice sembrano in netto miglioramento. Sono stati tanti i messaggi di solidarietà nei confronti della conduttrice da parte dei suoi followers. Non ci resta che aspettare che Manila Gorio venga presto dimessa dall’ospedale.