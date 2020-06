Ilary Blasi cambia look ma Francesco Totti non approva Ilary Blasi cambia il suo look e posta le foto sui social; la risposta del marito Francesco Totti arriva subito ed è un po' troppo schietta: “Non stai bene”

Ilary Blasi e Francesco Totti ci hanno abituati a divertenti siparietti familiari. Di solito la coppia si scambia battute sui social, nei commenti e nelle stories. Ilary Blasi ha deciso di cambiare look e ha postato il risultato nelle sue stories, chiedendo poi il parere al marito Francesco Totti. E lui, con la schiettezza che lo contraddistingue da sempre, ha risposto senza farsi tropi problemi. Ilary Blasi ha deciso di provare una nuova tecnica per fare i boccoli e ha condiviso il cambio di look sui social con i suoi follower. La moglie dell’ex capitano della Roma ha prima mostrato la trasformazione da liscia a riccia e la tecnica usata. Poi, poco convinta, dopo aver postato il risultato ha scritto al marito chiedendogli il suo parere. Lo screen della loro conversazione privata è finito, ovviamente, nelle stories di Ilary Blasi. Ecco lo scambio di messaggi tra loro: “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie??? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi”. Francesco Totti che, come sapete, non si fa problemi a dire quello che pensa, ha risposto divertito: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”. A guardare bene Ilary Blasi, però, il risultato della sua messa in piega esperimento non sembra così terribile. Lei è bella comunque, anche con i capelli “pazzi”. Ma prima di chiedere al marito, Ilary Blasi aveva provato anche con il figlio, Cristian Totti. Appena saliti in macchina, la moglie dell’ex capitano giallo-rosso ha chiesto al figlio: “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?” Cristian Totti, però, non sembrava proprio entusiasta e ha fatto un cenno con la mano per chiedere di essere lasciato in pace. Ed è stato a quel punto che Ilary Blasi ha chiesto il parere al marito che l’ha affondata con un “Tu non stai bene!” Che dire… andrà meglio alla prossima Ilary! Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI