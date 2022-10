Ilary Blasi sparita dalla tv: ecco quando tornerà a condurre L’Isola Dei Famosi

Mentre procedono le udienze in tribunale per la separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di mantenere le distanze dal mondo dello spettacolo. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la celebre conduttrice dovrebbe tornare presto sul piccolo schermo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi è stata la protagonista dell’estate 2022. Finita nel mirino delle news a causa del clamoroso addio con Francesco Totti, la showgirl romana ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro. Infatti è dalla scorsa primavera che il pubblico italiano non vede più apparire la conduttrice in televisione.

A far emergere un dettaglio inedito in merito alla sua carriera è stato il settimanale “Oggi”. Stando a quanto rivelato dal giornale, la Blasi voleva prendersi un anno di pausa dal mondo dello spettacolo. Non è tutto. La conduttrice sarebbe stata disposta anche ad abbandonare l’Isola Dei Famosi.

Tuttavia, adesso sembra che l’ex moglie di Francesco Totti abbia cambiato idea. Infatti, la donna, supportata anche da Silvia Toffanin, dovrebbe tornare a condurre L’Isola dei Famosi la prossima primavera:

Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione.

Dunque, il pubblico italiano dovrà aspettare ancora qualche mese per il ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo. Il celebre reality show dovrebbe iniziare subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Attualmente ancora non siamo a conoscenza di chi saranno gli opinionisti. In ogni modo, i fan del programma sperano anche in un ritorno di Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.