Inaspettata dichiarazione d’amore al GF Vip: “Sei sempre la donna che mi ha dato due figli, ti amerò per sempre”

La puntata numero 37 del Grande Fratello Vip ha riservato qualche sorpresa anche a Maria Teresa Ruta. In studio, la figlia Guenda ammette che le piacerebbe vederla tornare insieme a papà Amedeo Goria. Non nel senso di coppia, ma di quel rapporto amichevole che prima sussisteva.

Amedeo Goria: videomessaggio a Maria Teresa Ruta

Maria Teresa spiega di avere buoni rapporti con l’ex marito, ma, quando subentrano nuovi amori, bisogna portare rispetto pure a loro. Poi la concorrente riceve un’ultima, emozionante, sorpresa: un videomessaggio mandato proprio da Amedeo.

Empatia e affetto

Nel corso del 37esimo appuntamento col Grande Fratello Vip c’è stato un momento di particolare empatia e affetto nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Ciò malgrado, ovviamente, buona parte della serata Alfonso Signorini l’abbia dedicata alla tragedia che ha coinvolto Dayane Mello, la quale ha perso suo fratello Lucas, 26 anni, in un incidente stradale. Sia la squadra di lavoro sia i co-inquilini l’hanno tributata e coccolata.

Meravigliose stelle

In una parte della diretta ha spazio l’intervento di Amedeo Goria, parole emozionate e a cuore aperto. Rivolgendosi a Maria Teresa, il quotato professionista del servizio pubblico racconta che non può mai volerle male, le vorrà sempre bene, in quanto lei gli ha dato due meravigliose stelle: i loro figli. E ciò rimarrà in eterno. La amerà per sempre. Al momento di rientrare in studio e quando Signorini lascia i suoi vipponi da soli nella Casa, tutti si avvicinano alla Ruta per commentare l’accaduto.

Amedeo Goria: intervento sincero

La prima a sbilanciarsi è Samantha De Grenet, che ammette di aver avuto l’impressione sia stato davvero molto sincero. E Maria Teresa conferma: conosce la voce, la modulazione, come cambia: è sincero. Sa dove prende le sue emozioni. Un riavvicinamento dei genitori riempirebbe di gioia Guendalina Goria: rimasta per un periodo abbastanza limitato nello show, le vicende la toccano ancora da vicino.