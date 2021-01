Incidente per Amedeo e Guenda Goria: ecco cosa è successo

Brutta disavventura per l’ex gieffina Guenda Goria e il padre Amedeo Goria. Padre e figlia sono rimasti coinvolti in un brutto incidente a cui sembra essere seguita una lite in strada a cui hanno potuto assistere molti testimoni oculari. Si sa già come il rapporto tra i due sia abbastanza burrascoso, nonostante l’amore reciproco che provano l’uno per l’altro.

Stando a quanto riportato dalle varie testate giornalistiche, padre e figlia avrebbero pranzato insieme in una trattoria di Roma ma dopo aver terminato il pranzo sono stati coinvolti in un brutto incidente.

Infatti, stando a quanto riportato dai diversi siti web, Amedeo Goria probabilmente innervosito dalle continue discussioni con la figlia, una volta uscito dalla trattoria, facendo retromarcia, avrebbe buttato a terra un motorino.

Ma la lite si sarebbe protratta anche dopo la disavventura. Infatti, una volta scesi dal veicolo, Guenda avrebbe inveito contro il padre a prestare più attenzione nel fare le cose. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi di testimoni che hanno assistito all’accaduto e che si sono espressi a riguardo.

Tuttavia, la giornata padre-figlia ha suscitato non poche critiche. Innanzitutto alcuni si sono espressi sul fatto che i due sarebbero andati a pranzo insieme nonostante il Lazio sia zona arancione. Inoltre, nell’assistere alla loro lite per strada molti hanno notato che nessuno dei due indossava la mascherina.

Il rapporto tra Guenda Goria e papà Amedeo

Si conoscono già i rapporti burrascosi tra la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Infatti, l’ex gieffina durante la partecipazione al reality aveva così commentato i tesi rapporti con papà Amedeo:

Tante volte non si rende conto che è mio papà e da figlia a volte avrei bisogno di alcune cose che lui non riesce a darmi.

Probabilmente il pranzo avvenuto insieme a Roma sia stato l’ennesimo tentativo di chiarirsi che però, a quanto pare, non ha portato ad alcun risultato.