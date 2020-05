Irama, perché ha cambiato look e orecchini? Irama ha stupito i suoi followers con un nuovo look e nuovi orecchini e in molti si sono chiesti il motivo di questo cambiamento; a spiegarlo è stato lui stesso

Perché Irama ha cambiato look e orecchini? Se lo chiedono in tanti dopo le ultime foto postate dal rapper sul suo profilo Instagram. I follower sono stati colti di sorpresa vedendo la trasformazione del loro beniamino: capelli ricci e folti, fatti crescere e lasciati spettinati, al naturale e nuovo orecchino. Cos’è successo? A spiegare il cambiamento è stato lui stesso. Ecco cosa ha detto il rapper.

Irama che abbiamo visto recentemente ad Amici Speciali, cambia molto spesso ma, stavolta, il cambiamento è stato radicale. Il suo profilo Istagram, @irama.plume, ha la parola piuma inclusa nel nome utente. Lui, infatti, ha sempre indossati dei vistosi orecchini di piume.

Nelle ultime foto postate su Instagram, però, il rapper si mostra molto diverso e, sopratutto, ha tolto i suoi orecchini di piume. Perché l’ha fatto? Cos’è accaduto? A spiegare il cambiamento è stato lui stesso, in un’intervista concessa a Gqitalia.it:

“Sto molto attento a quello che indosso, per me è un modo fondamentale di comunicare chi sono oltre la mia musica. So bene quello che mi piace e cosa no. Rispetto ai miei coetanei sono un po’ anomalo, per esempio odio le sneakers e non metto le tute. Non ne ho indossata una nemmeno in questi mesi di quarantena!”

A parlare di questo cambiamento è stato anche Simone Rutigliano, il personal stylist di Irama:

“Fin da quando l’ho incontrato aveva le idee chiare su cosa voleva e cosa no, è uno che va per la sua strada, ma non mette paletti accettando con mente aperta i consigli di chi è un professionista in un settore diverso dal suo”.

Simone Rutigliano ha concluso così le sue spiegazioni:

“Ho cercato di rendere il suo look meno commerciale e più consapevole, proponendogli dei marchi che secondo me si adattano perfettamente al suo modo di essere”.

La transizione di Irama è iniziata un po’ di tempo fa. Molti fan del cantante si sono accorti che alcune vecchie foto erano state cancellate dal suo profilo. In particolar modo sono sparite le fotografie in cui indossava i suoi orecchini di piume vere. Irama indossa ancora gioielli di quel tipo ma le piume sono in oro, argento o metallo. Il cantante ha ammesso di essere alla ricerca di un look che rispecchi meglio la sua personalità.

Ma chi crea gli orecchini che indossa Irama? Si tratta di gioielli firmati dal designer fiorentino Emanuele Bicocchi. Ad Amici Speciali il rapper ha puntualizzato:

“Indosso solo cose che mi facciano sentire a mio agio e che siano in sintonia con il mio gusto, che parlino di me. Mi è sempre piaciuta una frase di Oscar Wilde che dice che ‘solo i superficiali non giudicano dalle apparenze’. Ecco, per me è così. La sostanza si manifesta anche tramite quello che ti metti addosso, è un modo di esprimere il tuo mondo”.