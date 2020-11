Questa è la storia di Iris Jones e Mohamed Ahmed Irbriham, una donna anziana di 80 anni e un giovane ragazzo egiziano di soli 35 anni. I due sono convolati a nozze ma il loro matrimonio non ha certamente causato poco clamore sul web. Nonostante la loro evidentissima differenza di età i due non si curano delle critiche delle persone e vivono la loro storia d’amore serenamente.

La protagonista di questa insolita storia è Iris Jones, una donna pensionata di 80 anni la quale ha sposato un uomo egiziano di 35 anni. I due si sono conosciuti sui social e subito dopo è stata lei a mettersi in viaggio verso l’Africa per incontrarlo. Ad oggi, malgrado la differenza di età, sono una coppia a tutti gli effetti e sono convolati a nozze.

Senza alcuna ombra di dubbio, la storia d’amore tra Iris Jones e Mohamed Ahmed Ibriham non ha causato poche discussioni. Infatti in molti sostengono che l’egiziano abbia sposato la donna solo per questioni finanziarie e non per vero amore.

Alla luce di questo è stata la stessa Iris Jones ha mettere un punto definitivo a tutte queste chiacchiere dicendo:

Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perché vivo con una pensione. Non sopporto volentieri gli sciocchi. Sono onesta e sincera

Iris e Mohamed si sono incontrati per la prima volta in Africa e tra loro è scattata subito la scintilla. Entrambi hanno deciso di sposarsi nella capitale d’Egitto ma a causa di problemi legali sono convolti a nozze in un secondo tempo.

Di fronte a questa scelta, anche la famiglia della donna era contraria alla loro relazione ma Iris e Mohamed non si sono mai curati delle opinioni altrui. Con queste parole l’egiziano ha voluto rispondere a tutti i commenti spregevoli: