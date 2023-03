Isola Dei Famosi 2023: il cast completo e la data ufficiale di inizio

Senza alcuna ombra di dubbio “L’Isola Dei Famosi” è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Il ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo si fa sempre più vicino. Per tanto, nel corso delle ultime ore sono stati svelati i concorrenti ufficiali della nuova edizione del celebre reality show. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo la separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone della conduzione nella nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. I concorrenti che partiranno in Honduras nel corso delle prossime settimane sono momentaneamente 15. Una volta arrivati all’isola, prima di lanciarsi dall’elicottero, dovranno attendere un periodo di isolamento di circa 10 giorni. Solo dopo terminata tale procedura potranno diventare naufraghi a tutti gli effetti.

La prima puntata è prevista per il giorno 17 aprile 2023. Dopo le numerose indiscrezioni emerse sui primi concorrenti, adesso è stato svelato il cast completo. A far emergere qualche anticipazione ci ha pensato “TvBlog”. Stando a quanto riferito dal portale, al momento il cast del forma condotto da Ilary Blasi è composto da otto uomini e sette donne. Tuttavia non è escluso che nel corso delle prossime settimane potrebbe aggiungersi qualche altro nome dato che quest’anno i naufraghi giocheranno in coppie.

Tra i nuovi concorrenti troviamo Alessandro Cecchi Paone il quale parteciperà insieme al suo fidanzato Simone Antonio Antolini. Oltre a questo grande ritorno, vedremo anche volti nuovi come Gian Maria Sainato, Christopher Leoni, Marco Pedrolin e Gianmarco Onestini.

Per quanto riguarda il cast femminile, tra le future naufraghe troveremo Claudia Motta, Fiore Argento ed Elga Enardu. Infine, anche Pamela Camassa, la modella brasiliana Helena Prestes e Cristina Scuccia si renderanno protagonista della loro prima avventura in Honduras. Inoltre, accanto a Ilary Blasi, saranno presenti in studio Enrico Papi e Vladimir Luxuria in qualità di opinionisti.