Giovedì 29 aprile è andata in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Una puntata che ha visto l’eliminazione di Manuela Ferrera. La naufraga sembra essere stata la meno favorita rispetto agli altri nominati: Roberto Ciufoli, Mirya Stabile e Ubaldo Lanzo. Ecco quale è stata la reazione di Manuela Ferrera dopo la comunicazione del verdetto.

Manuela Ferrera è stata l’eliminata della tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. La naufraga si è battuta al televoto con altri 3 concorrenti. Ubaldo Lanzo, Myrea Stabile e Roberto Ciufoli hanno avuto la meglio sulla loro compagna di avventura. Durante la comunicazione del primo verdetto del televoto, la padrona di casa ha annunciato il nome del primo naufrago salvo nella nomination, Myrea Stabile.

Successivamente, la nuova leader della settimana. Angela Melillo, ha avuto il potere di decidere i naufraghi rimasti in nomination da salvare. Roberto e Ubaldo sono stati i nomi preferiti dalla nuova leader dell’Isola dei Famosi. Dunque, l’eliminata della 13esima puntata del reality è stata Manuela Ferrera.

Dopo aver preso di dover abbandonare l’isola, non c’è stata alcuna reazione di dispiacere da parte della showgirl. Queste, infatti, sono state le sue parole:

Ciao a tutti e grazie. È stata una bellissima esperienza. Non mi dispiace essere stata eliminata perché non mi trovavo bene con il gruppo quindi va bene così.

Tuttavia, però, dopo l’eliminazione Manuela Ferrera ha avuto la possibilità di sbarcare su Playa Imboscada dove è presente la naufraga Beatrice Marchetti. Qui la showgirl ha avuto l’opportunità di decidere se rimanere insieme alla naufraga sulla spiaggia oppure di abbandonare definitivamente il gioco. Non è tardata ad arrivare la decisione della Ferrera che ha espresso la sua volontà di tornare in Italia con queste parole:

Io credo che sia abbastanza, che sia il momento di tornare a casa. Sono tanto dimagrita. Complimenti a te Beatrice che stai giocando da sola. È stato un inferno. So che sono durata solo una settimana ma per me è stata una settimana durissima. Ci tengo a tornare a casa. Mi manca la mia famiglia. Sono dimagrita tanto e non credo di essere utile a Beatrice.