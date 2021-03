Isola dei Famosi, come è nata la storia tra Vera Gemma e Jeda

In questi giorni la storia d’amore tra la naufraga dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma, e il compagno Jeda sta catturando l’attenzione dei telespettatori del piccolo schermo. La differenza di età, di cui si sta discutendo molto, non sembra essere un problema tra i due. A Live-Non è la D’Urso la sorella di Vera Gemma, Giuliana, ha raccontato del ruolo di Jeda nella vita di sua sorella.

Nell’ultima puntata andata in onda di Live-Non è la D’Urso è stato dedicato ampio spazio all’Isola dei Famosi. In particolar modo, ci si è soffermati a lungo sulla storia d’amore tra Vera Gemma e Jeda, manager di musica trap di 28 anni più giovane di lei.

A raccontare della storia d’amore tra la naufraga e il compagno è stata Giuliana, sorella di Vera Gemma, la quale ha svelato il ruolo di Jeda nella vita della sorella. Giuliana ha speso belle parole per Jeda. In particolar modo, ha descritto il 22enne come un ragazzo gentile e molto innamorato della propria compagna.

Queste sono state le parole della sorella di Vera Gemma riguardo Jeda:

È un ragazzo molto carino, simpatico, in gamba e responsabile. A me piace. Poi è molto bravo anche con il figlio di Vera.

Inoltre, Giuliana ha parlato anche della differenza di età che separa i due, argomento che sta facendo molto chiacchierare i salotti televisivi:

Non ho nulla in contrario, io dai 35 ai 45 anni sono stata con un ragazzo più giovane di me di 15 anni. Adesso sto con un uomo che ne ha 15 di più. Non capisco perché le persone ancora se ne stupiscano.

Isola dei Famosi, l’amore tra Vera Gemma e Jeda

Tuttavia, però, a rivelare dettagli più approfonditi sulla relazione tra la concorrente dell’Isola dei Famosi e Jeda è stato Biagio D’Anelli. L’ospite di Live-Non è la D’Urso e amico della naufraga, ha svelato come è nata la storia d’amore tra i due. Stando a quanto rivelato da D’Anelli, sembra proprio che Jeda abbia iniziato un lungo e insistente corteggiamento nei confronti di Vera Gemma. Queste sono state le sue parole: