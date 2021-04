Isola dei Famosi, duro attacco dell’ex gieffino: “il rispetto per il pubblico votante dove sta?”

La nona puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 15 aprile è stata al centro di alcune critiche da parte di un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Giacomo Urtis, infatti, ha fortemente criticato il reality dopo la condivisione di un tweet. Nel post in questione, l’ex gieffino attacca gli autori del programma per l’assenza del televoto da circa un mese.

Giacomo Urtis non ci sta e attacca l’Isola dei Famosi. Naufrago dell’edizione del 2017 del reality, insieme a Dayane Mello e a Samantha De Grenet, il chirurgo più famoso d’Italia ha rivolto delle critiche al reality riguardo il meccanismo del televoto. Stando al tweet da lui stesso condiviso, l’ex gieffino ha lamentato la mancanza di un televoto da più di un mese.

A ciò si aggiunge la sua richiesta di rispettare il pubblico a casa. Queste sono state le parole di Giacomo Urtis condivise nel tweet contro l’Isola dei Famosi:

Ci rendiamo conto che da un mese nessuno è stato eliminato? Qualcuno ha deciso di andarsene, il rispetto per il pubblico votante dove sta?

Il chirurgo, dunque, ha sollevato su Twitter una vera e propria polemica in cui ha trovato l’appoggio di numerosi sostenitori. Infatti, sono stati molti coloro che si sono trovati d’accordo con le parole di Giacomo Urtis al quale hanno replicato:

Ormai i reality italiani sono sempre più truccati”, “Bravo Giacomo, qui stanno esagerando.

Il tweet dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip in pochi minuti ha raggiunto moltissimi like e retweet.

Isola dei Famosi, tutto quello che è successo nella nona puntata

Nominati della nona puntata dell’Isola dei Famosi sono stati Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Inoltre, non sono potuti mancare i colpi di scena. Infatti, dopo l’esito del salvataggio del pubblico di Valentina Persia, Fariba e Roberto si sono giocati un ulteriore nomination.

É entrato in gioco Andrea Cerioli il quale, avendo vinto la prova per diventare Leader Salvador, ha deciso di salvare il naufrago Roberto. per Fariba, però, non c’è stata alcuna eliminazione. Infatti la mamma della nota influencer Giulia Salemi è stata mandata direttamente in nomination e quindi al televoto previsto per la settimana prossima.