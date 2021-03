Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salterà la prima puntata

Quasi tutto pronto per l’inizio del nuovo reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi che quest’anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi. L’avventura dei naufraghi in Honduras sta per iniziare ma non mancano i primi inconvenienti. Infatti, come riportato dalle varie testate giornalistiche, una delle opinioniste dovrà saltare la prima puntata. Si tratta di Elettra Lamborghini.

L’eccentrica cantante, infatti, sarà costretta ad assentarsi almeno nella prima puntata del reality. Il motivo per cui l’opinionista Elettra Lamborghini salterà la prima puntata dell’Isola dei Famosi riguarderebbe il Covid. Infatti, secondo TV Blog, la ricca ereditiera mancherà per ‘causa Covid’.

Questo, però, non è il primo inconveniente che si presenta prima dell’inizio imminente dell’Isola dei Famosi. Infatti, si è molto parlato del ritiro dell’ex Miss Italia Carolina Stramare per problemi familiari sopraggiunti e che non le permettono di vivere la sua avventura in Honduras liberamente.

Riguardo l’assenza di Elettra Lamborghini nella prima puntata del programma, per il momento la cantante non ha ancora confermato nulla tramite social. Le sue ultime Instagram Stories mostrano l’ereditiera bolognese giocare in cortile con i suoi cani.

Dunque, proprio per mancanza di conferme da parte di Elettra Lamborghini non è possibile sapere se la cantante abbia contratto il Covid oppure sia costretta all’isolamento fiduciario. L’assenza di Elettra Lamborghini come opinionista nella prima puntata dell’Isola dei Famosi ha suscitato la curiosità dei telespettatori riguardo una sua possibile sostituzione, almeno per la prima puntata.

Isola dei Famosi, ci sarà un sostituto di Elettra Lamborghini?

Ci sarà un sostituto che affiancherà la compagna di viaggio di Elettra, Iva Zanicchi? Molti, però, non escludono che Mediaset possa contare lo stesso sulla presenza della cantante tramite un collegamento. Non ci resta che attendere notizie più chiare e conferme da parte della diretta interessata. Nel frattempo, la cantante è comparsa nell’ultima puntata de la Caserma, in onda su Rai 2, mercoledì 10 marzo. La sua presenza nel programma è giustificata dal fatto che il programma è stato registrato molto tempo fa.