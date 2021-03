Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sostituita: svelato chi prenderà il posto suo

Dopo l’annuncio della positività al Covid-19 di Elettra Lamborghini, l’eccentrica cantante è costretta a rinunciare al suo ruolo di opinionista nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi. Si è a lungo chiacchierato di un probabile sostituto dell’ereditiera e oggi sembra essere stato trovato. Infatti, sarà proprio lui, Tommaso Zorzi, a prendere il posto di Elettra Lamborghini e a sedere accanto a Iva Zanicchi nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi.

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo. Evidentemente, però, i suoi piani sono cambiati. Infatti, dopo l’annuncio della positività di Elettra Lamborghini al Covid-19 sono riprese le trattative per portare il vincitore del GF Vip all’interno della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Si è a lungo vociferato della presenza di Tommaso Zorzi come opinionista dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, però, l’influencer ha sempre smentito, elencando anche i proprio motivi in un’intervista al giornale ‘Chi’. Nonostante ciò, però, i suoi piano sembrano essere cambiati. E sono riprese le trattative per far ricoprire al vincitore del GF Vip il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, dopo l’impossibilità di Elettra Lamborghini causa Covid.

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Tommaso Zorzi. Il giovane, infatti, ha reso pubblico l’annuncio tramite la pubblicazione di un post su Twitter successivamente cancellato. A seguire, però, ha rimpiazzato il precedente tweet con un altro:

Io boomer che spoilero e poi cancello. Comunque presto vi comunico una novità.

Perché Tommaso Zorzi avrebbe detto ‘no’ all’Isola dei Famosi

Si è a lungo vociferato del ruolo di opinionista di Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi. In un primo momento, però, il vincitore del GF Vip aveva declinato l’invito degli autori del programma, elencando le ragioni della sua decisione ad un’intervista al settimanale ‘Chi’. Queste sono state le sue parole:

Fisicamente ho bisogno di fermarmi.

Tuttavia, sembra che Mediaset voglia portare avanti su di lui progetti a lungo termine per i mesi a venire. Riguardo ciò ha dichiarato: