Isola dei Famosi, Helena Prestes sorprende tutti in diretta: “Come sta Berlusconi?”

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 8 maggio, Helena Prestes si è resa protagonista di una vicenda che sta facendo il giro del web. La naufraga del reality ha creato non poco imbarazzo in studio facendo alcune domande riguardo le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore il nome di Helena Prestes sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, la naufraga dell’Isola dei Famosi ha creato gelo in studio ponendo alcune domande riguardo Silvio Berlusconi. Nel dettaglio, la modella ha chiesto aggiornamento in merito alle condizioni di salute dell’ex premier.

Quella andata in onda ieri sera lunedì 8 maggio è stata senza ombra di dubbio una puntata non facile per Helena Prestes. La naufraga dell’Isola dei Famosi è stata messa sotto attacco da parte del gruppo e lei stessa è andata contro tutti i suoi compagni di avventura.

Ma non è finita qui. Nel corso della puntata, precisamente durante il momento delle nomination, la naufraga ha creato gelo in studio facendo una richiesta che ha stupito tutti. Nel dettaglio, Helena Prestes, preoccupata per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ha chiesto aggiornamenti in merito all’ex premier:

Ilary posso chiedere una cosa della vita reale? Volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso sapere come sta Silvio Berlusconi, se sta bene?

Come già anticipato, la domanda posta dalla naufraga ha lasciato tutti senza parole. Dopo qualche secondo di silenzio è intervenuta la padrona di casa Ilary Blasi che ha soddisfatto la richiesta di Helena aggiornandola riguardo le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Queste sono state le parole della conduttrice: