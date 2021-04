Giovedì 29 aprile è andata in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Alla conduzione del reality Ilary Blasi, che ha iniziato la sua avventura accanto agli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. In ogni puntata, oltre ad interessarsi delle dinamiche del gioco tra i naufraghi, i telespettatori sono molto incuriositi ai look degli ospiti presenti in studio. E quello di Elettra Lamborghini sfoggiato nella 13esima puntata non è passato di certo inosservato.

Sin dall’inizio della sua presenza nello studio dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione dei telespettatori per i fantastici look sfoggiati in puntata. E l’outfit indossato nell’ultima puntata del reality andata in onda è stato un vero e proprio successo.

Per la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha optato per un abito che porta la firma Saint Laurent. La particolarità dell’outfit di Elettra Lamborghini riguarda la stampa, raffigurante molte ciliegie. A completare il look mozzafiato sono stati dei sandali con tacchi a spillo di colore bianco.

Inutile dire come l’abito abbia catturato sin dall’inizio l’interesse dei telespettatori, sia per quanto riguarda il brand che il prezzo. Ebbene, per i più curiosi bisogna sottolineare che il valore dell’abito è davvero da capogiro.

Infatti, pare che Elettra Lamborghini non abbia badato di certo a spese. Il vestito bianca con stampa raffigurante ciliegie indossato nell’ultima puntata del reality andata in onda ha un prezzo di 2990 euro. Dunque, ancora una volta Elettra Lamborghini si conferma come regina di stile.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini regina di stile

I suoi look, infatti, sembrano essere sempre promossi dai telespettatori e dai suoi milioni di followers. In ogni puntata del reality, la ricca ereditiera sceglie degli outfit che si rivelano un vero e proprio successo. Elettra Lamborghini appare sempre elegante e sensuale, senza mai essere volgare. Proprio per questo motivo, l’eccentrica cantante si conferma come un icona di stile ed un modello molto seguito.