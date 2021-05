Lunedì 3 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Al timone della conduzione del reality Ilary Blasi che, però, non è sola. Nella sua avventura, infatti, la conduttrice è affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Come in ogni puntata, anche questa volta l’eccentrica cantante ha sfoggiato un look che ha fatto impazzire i telespettatori.

Sin dall’inizio della sua presenza nello studio dell’Isola dei Famosi, ritardata a causa della positività al coronavirus, Elettra Lamborghini non è passata inosservata per i suoi fantastici look. Per la quattordicesima puntata del reality la ricca ereditiera ha sfoggiato un outfit che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Per l’occasione, infatti, Elettra Lamborghini ha optato per una particolare tuta aderente. La particolarità, tuttavia, sta nelle lune disegnate sulla tutina stessa. In molti si sono interrogati riguardo la firma e il prezzo della tutina. Questa volta c’è da dire che il valore dell’outfit sfoggiato da Elettra Lamborghini e più accessibile rispetto agli abiti sfoggiati nelle precedenti puntate.

In dettaglio, dunque, la tuta aderente con le lune porta la firma di Marine Sierre ed ha un prezzo di 440 euro. In molti sul web non hanno potuto fare a meno di commentare l’outfit scelto dall’eccentrica cantante per la 14esima puntata dell’Isola dei Famosi.

C’è da dire, inoltre, che Elettra Lamborghini da sempre ha conquistato il cuore dei telespettatori con i suoi straordinari outfit. In ogni occasione televisiva la regina del twerking appare impeccabile tanto che è stata acclamata da molti come regina di stile.

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Accanto a lei ci sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ricordiamo che durante le prime puntata del reality, l’ereditiera ha dovuto rinunciare alla sua presenza in studio a causa della positività al coronavirus.