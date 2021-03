Isola dei Famosi, incidente in diretta per uno dei naufraghi

Roberto Ciufoli, il famoso comico della premiata Ditta, è uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Sin dall’inizio della sua avventura, però, qualcosa è andato storto. Infatti, il naufrago è stato costretto a rinviare lo sbarco nell’Isola dei Rafinados a causa di un piccolo incidente avvenuto in diretta.

Inizio un po’ burrascoso per Roberto Ciufoli, uno dei naufraghi facenti parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il comico della Premiata Ditta, infatti, ha subìto un piccolo incidente in diretta che lo ha visto costretto a rinviare lo sbarco nell’Isola dei Rafinados, dal momento che dovrà effettuare degli accertamenti medici.

Durante una prova di immunità, infatti, il comico si è scontrato con il compagno di squadra Akash Kumar riportando una lesione alla spalla sinistra. Un infortunio, dunque, che è stato responsabile della sospensione temporanea dello sbarco sull’Isola dei Rafinados. L’arrivo sull’isola potrà avvenire solo in seguito ad accertamenti medici.

Più precisamente, durante la prova di immunità i concorrenti avrebbero dovuto tuffarsi in una vasca di fango e raccogliere delle chiavi che sarebbero servite ad aprire degli scrigni. Nella squadra dei Rafinados, il primo ad essersi lanciato è stato il visconte Ferdinando Guglielmotti. Successivamente è stato il turno di Roberto Ciufoli e di Akash Kumar.

Proprio quando quest’ultimo si è lanciato nella piattaforma è caduto addosso al comico Roberto Ciufoli, colpendolo con forza alla spalla. Il naufrago ha continuato la prova fino al termina ma alla fine è stato costretto ad essere soccorso.

Successivamente, a spiegare l’accaduto agli altri naufraghi nella Palapa è stato l’inviato Massimiliano Rosolino che dato spiegazione ai naufraghi dell’assenza di Roberto Ciufoli con queste parole:

Roberto è rientrato lo hanno sistemato e fasciato per entrare in Palapa, ma dovrà fare un ulteriore check up. Quindi questa sera non tornerà in spiaggia con gli altri ma si fermerà qui e sarà medicato e controllato.