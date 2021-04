Lunedì 26 aprile è andata in onda la dodicesima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Una puntata che ha riservato ai telespettatori non pochi colpi di scena e tante polemiche. Oltre a ciò, uno dei naufraghi ha dovuto fare i conti con un infortunio. Ecco di chi si tratta.

Ilary Blasi ha condotto la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Una puntata scoppiettante iniziata con la suddivisione dei naufraghi in due gruppi: i primitivi e gli arrivisti. Come anche spiegato dalla conduttrice, gli arrivisti vivranno in condizioni meno agevolate rispetto ai primitivi. A decidere la suddivisione del gruppo è stata la leader della settimana, Francesca Lodo.

Tra i nomi pronunciati dalla naufraga riguardo la formazione del gruppo degli arrivisti, c’è stato quella di Fariba Tehrani. Il nome della donna, secondo la naufraga Francesca Lodo, è stato fatto per una precisa ragione. Stando alle parole di Francesca, infatti, Fariba ha subìto un infortunio che l’ha resa impossibilitata allo svolgimento delle prove.

Queste sono state le parole di Francesca Lodo:

Si è fatta male e ho pensato alle prove […] può essere una pedina debole per noi.

A quel punto, non è tardata ad arrivare la risposta di Fariba che ha dichiarato:

Non posso fare prove, ho una costola incrinata.

Isola dei Famosi, le parole di Giulia Salemi per mamma Fariba

Tra gli ospiti della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 26 aprile, Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani. L’influencer italo-persiana è intervenuta prendendo le difese di sua mamma, contro la quale si è scagliata tutto il gruppo. Queste sono state le sue parole: