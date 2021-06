Isola dei Famosi, lacrime per Vera Gemma che si dispera per il gesto del fidanzato Jeda

Vera Gemma è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, giunta ormai quasi al termine. In questi giorni l’ex naufraga ha speso lacrime per il suo fidanzato Jeda Lenfoire per averla tradita e derubata. Quello che c’è da sapere, però, è che si è trattato di uno scherzo de Le Iene.

Anche Vera Gemma è stata vittima degli scherzi del programma di Italia 1 Le Iene. Stefano Corti e Alessandro Onnis, gli ideatori dello scherzo, hanno fatto credere alla figlia del grande Giuliano Gemma che il suo fidanzato Jeda l’avesse tradita e derubata, portandole via una buona parte del suo conto in banca.

Lo scherzo preparato appositamente per Vera Gemma inizia con un attore che finge di essere il direttore di banca, comunicando alla donna che qualcuno ha comprato dal suo conto due biglietti solo andata per Miami. A questo punto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi decide di affrontare il suo fidanzato, dal quale pretende di sapere tutta la verità.

Lo scherzo realizzato da Le Iene a Vera Gemma è andato in onda martedì 1 giugno su Italia 1. Ricordiamo che al timone della conduzione del programma ci sono i mitici Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Isola dei Famosi, l’amore tra Vera Gemma e Jeda Lenfoire

Vera Gemma ha raccontato a Tommaso Zorzi come è cominciato l’amore con Jeda Lenfoire, di 28 anni più giovane. Jeda ha 22 anni, è di origini italo-marocchine e vive a Milano. Queste sono state le parole con cui Vera Gemma ha raccontato l’inizio della sua storia d’amore con Jeda: