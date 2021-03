Isola dei Famosi, le prime parole di Andrea Cerioli dopo lo sbarco

Giovedì 25 marzo è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi. Le condizioni estreme in cui i naufraghi sono costretti a vivere iniziano a farsi sentire e già si stanno creando le prime dinamiche interne al gioco. Inoltre, per i naufraghi c’è stata una novità. L’ex tronista Andrea Cerioli, infatti, è sbarcato in Honduras.

Andrea Cerioli è ufficialmente un nuovo concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Nonostante le sue precedenti esperienze televisive, il nuovo naufrago ha dichiarato di trovarsi ancora un po’ spaesato. É stata questa la dichiarazione di Andrea Cerioli durante il momento delle nomination.

Il primo impatto del nuovo naufrago all’Isola dei Famosi è stato più forte del previsto. Sono queste le parole che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato alla padrona di casa Ilary Blasi:

Come va? Sono frastornato. Sono contentissimo, è un mix tra ansia ed emozione. Mi dispiace di aver perso la prova. Ho un po’ di sensi di colpa. Mi ero proposto perché ho mangiato. Poi appena sono salito lì sopra, hanno cominciato a sudarmi le mani mentre ero attaccato al piolo e ho perso. Avevo le mani fradicie. Mi sono angustiato. Il gruppo mi piace. Ci sono una marea di dinamiche. Non vedo l’ora che sia domani mattina, a bocce ferme, per fare una chiacchiera con tutti

Dunque Andrea Cerioli si è sentito molto dispiaciuto per la prova persa durante la serata, soprattutto per il fatto di essere l’unico a stomaco pieno in quanto appena arrivato.

La prima notte di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi

Una volta terminata la puntata, i naufraghi hanno dato ad Andrea Cerioli dei consigli su come affrontare questa nuova avventura. Inoltre, hanno contribuito a dare alcune delucidazioni all’ex tronista riguardo la vita sull’isola. Dopo di che, Cerioli, in confessionale ha dichiarato: