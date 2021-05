Isola dei Famosi, look stratosferico per Elettra Lamborghini

Lunedì 24 maggio Ilary Blasi ha dato il via alla ventesima puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality sta giungendo pian piano alla fine e sono già stati eletti i primi due finalisti: Andrea Cerioli e Ignazio Moser. La conduttrice ha iniziato la 20esima puntata del reality salutando in primis gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Proprio su quest’ultima i telespettatori hanno posto la loro attenzione.

Elettra Lamborghini ha conquistato il pubblico dell’Isola dei Famosi. In ogni puntata, infatti, l’attenzione dei fan del reality, oltre che sulle dinamiche del gioco, ricade anche sui look dei protagonisti presenti in studio. E, anche questa volta, quello della ricca ereditiera è stato senza dubbio promosso a pieni voti.

Per la ventesima puntata dell’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha optato per un elegante abito floreale che porta la firma di Dolce&Gabbana. Dunque per l’appuntamento televisivo la ricca ereditiera si è presentata in studio con questo bellissimo abito in grado di risaltare le sue fantastiche forme.

Per quanto riguarda l’acconciatura, invece, Elettra Lamborghini ha optato per capelli mossi, mentre il make up le ha messo in risalto il suo viso. Sin da subito il look di Elettra Lamborghini ha catturato l’attenzione dei telespettatori i quali hanno riempito di complimenti l’opinionista tramite social.

Isola dei Famosi, tutto sulla ventesima puntata del reality

Nella serata di lunedì 24 maggio Ilary Blasi ha dato il via alla ventesima puntata del reality esordendo con questo parole:

Questa sera ogni naufrago sarà in pericolo.

Infatti nel corso della puntata c’è stata una doppia eliminazione, oltre che l’annuncio del secondo finalista.

Tra i naufraghi ad abbandonare il gioco Fariba Tehrani, la quale ha perso al televoto con Miryea. Seconda eliminata della puntata, invece, la naufraga Angela Melillo. I primi due finalisti eletti, invece, sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser.