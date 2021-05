Isola dei Famosi, look stratosferico per Elettra Lamborghini ma il prezzo e da cardiopalma

Venerdì 7 maggio è andata in onda la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Come in ogni puntata, è sorto l’interesse per i look sfoggiati non solo dalla conduttrice ma anche dagli opinionisti presenti in studio. E tra questi, quello di Elettra Lamborghini non è passato di certo inosservato.

Elettra Lamborghini ancora una volta si presenta una regina di stile. Per la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi, l’eccentrica cantante ha sfoggiato un outfit che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Ecco nel dettaglio l’outfit di Elettra Lamborghini scelto per la quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi.

Per l’appuntamento televisivo, la regina del twerking ha optato per un bellissimo abito dal color fucsia acceso che porta la firma di Versace. Senza dubbio l’abito ha attirato l’attenzione del pubblico femminile che si è interrogato soprattutto riguardo il prezzo. Ebbene, sbirciando sul sito della famosa casa di moda, possiamo notare che il vestito in questione ha un prezzo da capogiro.

Infatti, il valore del vestito è di ben 1150 euro. Per completare lo splendido look, Elettra Lamborghini ha optato per dei sandali color rosa pallido che hanno un prezzo di 817 euro. Oltre all’outfit, però, quello che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori è stata senza dubbio l’acconciatura della cantante.

Non solo il suo outfit, infatti, ma anche la frangetta finta che Elettra Lamborghini ha utilizzato per dare un tocco in un più al suo look ha fatto letteralmente impazzire i fan. Dunque, anche questa volta Elettra Lamborghini ha confermato il suo titolo di regina di stile.

In ogni puntata dell’Isola dei Famosi, infatti, i suoi outfit sono sempre promossi a pieni voti. Sempre elegante e raffinata, Elettra Lamborghini con i suoi look non si presenta mai volgare e, ad ogni appuntamento nel reality, riesce ogni volta a conquistare il cuore dei telespettatori anche grazie alla sua bellezza e simpatia.