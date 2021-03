Isola dei Famosi: malore per un naufrago, arrivano i medici

Nelle ultime ore i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi hanno provato una profonda preoccupazione per uno dei concorrenti. Gilles Rocca, infatti, ha dovuto abbandonare il gioco per un malore improvviso. Il naufrago è stato costretto, in seguito, a sottoporsi a controlli medici. Le condizioni del concorrente del reality hanno destato una grande preoccupazione da parte dei suoi compagni di avventura.

Seconda settimana in Honduras e le condizioni estreme in cui i naufraghi vertono si stanno facendo sentire. In particolar modo, il naufrago Gilles Rocca ha abbandonato momentaneamente il gioco per un malessere improvviso che lo ha colpito. Sono intervenuti i medici i quali hanno deciso di portarlo via per sottoporre l’attore e regista ad esami più specifici.

Tranquilli ragazzi, non so però cosa sta succedendo… Ci vediamo presto dai…

Sono state queste le parole del naufrago rivolte ai suoi compagni di avventura prima di lasciare momentaneamente il gioco. D’altro canto, gli altri naufraghi hanno replicato al suo messaggio:

Mi raccomando non farci preoccupare…

Tuttavia, però, il peggio sembra essere passato. Infatti, nella puntata del 25 marzo dell’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto al naufrago come quali fossero le sue condizioni. Ilary Blasi chiede così a Gilles Rocca:

Come stai Gilles?

Non è tardata ad arrivare la risposta del naufrago che ha così replicato:

Sono stato attaccato ad una flebo per 16 ore.

Gilles Rocca, dunque, ha svelato che durante questo periodo di tempo ha vissuto in condizioni non semplici, come anche ribadito dall’inviato di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino.

Isola dei Famosi, anche Roberto Ciufoli infortunato nella prima puntata

Ricordiamo, però, che il malore del naufrago Gilles Rocca non è il primo di questa edizione. Infatti, nella prima puntata del reality Roberto Ciufoli ha abbandonato momentaneamente il gioco per un infortunio alla spalla.

La brutta disavventura ha fatto sì che il comico trascorresse un lungo periodo di convalescenza tanto che è tornato in gara solamente nella terza puntata del reality.