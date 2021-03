Massimiliano Rosolino, svelato il retroscena sulla moglie: “È stata lei a spingermi”

Massimiliano Rosolino è il nuovo inviato di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il campione, dunque, è sbarcato in Honduras per accompagnare i naufraghi in questa loro avventura. Avventura che lo terrà distante per un bel po’ dalla moglie, Natalia Titova, e dalle sue due bimbe: Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

Il campione olimpico Massimiliano Rosolino è sbarcato in Honduras per iniziare la sua nuova avventura come inviato di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex nuotatore ha rivelato alcuni retroscena riguardo il rapporto con la moglie Natalia Titova.

Massimiliano Rosolino, lo speciale rapporto con la moglie Natalia Titova

Infatti, dietro la decisione di accettare questo nuovo ruolo sembra ci sia proprio la ballerina. Natalia, dunque, ha incitato l’uomo ad accettare il ruolo nel reality. Inoltre, Massimiliano Rosolino rivela il segreto della felicità del suo rapporto con la moglie:

Ognuno dei due ha bisogno di essere stimolato, bacchettato, incentivato, coccolato e anche esaltato. Il nostro segreto è che ci supportiamo e sopportiamo a vicenda.

Ricordiamo che Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si sono conosciuti nel lontano 2006 e da allora non si sono più lasciati. Il loro rapporto è più stabile e più solido che mai.

Inoltre, il loro amore è stato coronato dalla nascita di due bimbe: Sofia Nicole e Vittoria Sidney, rispettivamente nate nel 2011 e nel 2013. Dunque, Massimiliano Rosolino è una delle tante novità di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il campione ha raccontato del suo speciale rapporto che lo lega alla moglie dalla quale dovrà stare lontano per un bel po’ di tempo.

Sicuramente, comunque, Natalia Titova e le bimbe non staranno perdendo neanche un minuto della nuova avventura di Massimiliano in questa edizione dell‘Isola dei Famosi 2021. Oltre a Massimiliano Rosolino, altre novità dello show sono rappresentate da gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. A prendere in mano le redini del programma l’indiscutibile Ilary Blasi che sembra piacere molto nella conduzione del reality.