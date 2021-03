Isola dei Famosi, svelato il cachet da capogiro di Tommaso Zorzi

Ecco il compenso del vincitore del GF Vip per partecipare come opinionista all'Isola dei Famosi

Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi. Tommaso Zorzi è uno degli opinionisti di questa nuova edizione del reality. Dopo la positività al Sars-Cov-2 di Elettra Lamborghini, gli autori del programma hanno iniziato una lunga trattativa per portare il vincitore del GF Vip dentro gli studi del programma nel ruolo di opinionista. E ad oggi si è scatenata sui social una polemica per quanto riguarda il cachet percepito nella prima puntata.

Il popolo del web contro Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha partecipato come opinionista alla prima puntata dell’Isola dei Famosi, dopo l’annuncio della positività di Elettra Lamborghini al Coronavirus.

Rivelato il cachet percepito da Tommaso Zorzi nella prima puntata dell’Isola dei Famosi

Sul web nelle ultime ore si sta scatenando una polemica per quanto riguarda il cachet ricevuto dall’opinionista dell’Isola dei Famosi nella prima puntata del programma. E anche se i rumors circolanti ancora non sono stati confermati, l’influencer avrebbe percepito nella prima puntata un cachet di 25 mila euro.

É bastato che la voce girasse sui social e subito si è scatenata una bufera. Molte sono state le critiche degli utenti del web rivolte contro Tommaso Zorzi. Tra i tanti commenti negativi degli utenti verso il vincitore del Grande Fratello Vip, possiamo leggere:

Ho capito bene? 25 MILA € a Zorzi per riscaldare la sedia da opinionista? Ma sono impazziti? Ora capisco perché ha devoluto il montepremi.

E ancora:

Perché vi alterate tanto se qualcuno dice che Zorzi (e tutta la categoria, nulla di personale) guadagna padellate di soldi senza fare fondamentalmente nulla/senza avere competenze? È la verità.

Dunque Tommaso Zorzi in questi giorni si sta ritrovando al centro di polemiche che riguardano il guadagno percepito nella prima puntata dell’Isola dei Famosi come opinionista. Per il momento, nonostante la bufera che è scoppiata sui social, l’ex gieffino non ha dato conferma dei rumors né confermato o smentito la notizia circolante.