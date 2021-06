Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Cecilia Rodriguez

All’Isola dei Famosi Vera Gemma si è scagliata contro la fidanzata di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez. Infatti, pare proprio che la sorella di Belen Rodriguez abbia rilasciato delle dichiarazioni poco carine nei confronti dell’ex naufraga. Vera Gemma ha replicato alle parole rilasciate da Cecilia Rodriguez commentando anche il suo comportamento.

Vera Gemma un fiume in piena contro Cecilia Rodriguez. Dopo le dichiarazioni poco carine rilasciate dalla fidanzata di Ignazio Moser nel programma condotto da Tommaso Zorzi, Il Punto Z, Vera Gemma ha deciso di rispondere alle parole e al comportamento della showgirl argentina.

Queste sono state le dichiarazioni della sorella di Belen Rodriguez rilasciate qualche tempo fa nel programma condotto dal vincitore del Grande Fratello Vip:

Vera Gemma? Beh, Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui.

Le parole pronunciate dalla bella argentina non sono per niente piaciute all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale ha deciso di replicare e rispondere al comportamento di Cecilia Rodriguez con queste parole:

L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta. Perché dire di me una cosa del genere? Per prima cosa sono una fig* pazzesca, quindi vorrei sapere dove c***o ha visto che sono brutta. Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. Cioè, non ho mai avuto problemi di questo tipo a dire la verità.

E, continuando nel suo lungo sfogo, Vera Gemma ha dichiarato:

E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella che, una cosa del genere, non l’avrebbe detta mai.

Per il momento Cecilia Rodriguez non ha ancora commentato le dichiarazioni rilasciate dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. I fan del reality, comunque, non vedono l’ora di vedere come si evolverà la situazione.