Lunedì 26 aprile su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Tra gli ospiti presenti in studio Giulia Salemi e Asia Argento. La loro presenza è stata fondamentale per dare sostegno alle due nominate, rispettivamente Fariba Tehrani, mamma di Giulia e Vera Gemma, amica di Asia. In particolar modo, la nota attrice e regista si è mostrata un fiume in piena durante la puntata.

Asia Argento senza freni per difendere la sua amica del cuore Vera Gemma. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, la nota attrice ha preso le difese della sua amica di sempre scagliandosi contro tutto il gruppo dei naufraghi. Oltre a ciò, Asia ha avuto un confronto diretto con Awed.

In un primo momento, l’attrice romana si è rivolta a Vera Gemma con queste parole:

Ti conosco da quando eravamo ragazzine, ricordati chi sei: tu sei Vera. Non farti mettere in un angolo da questi quattro scappati di casa. Non so come cavolo fai a stare in quella gabbia di lupi. C’era quello.. Gilles! Lui sembrava tanto carino invece è una iena. Ma chi è quello? Che paura.

Ma il momento più polemico riguarda il confronto tra Asia Argento e Awed. In seguito al comportamento dello youtuber nei confronti della sua amica, l’attrice ha rivolto al giovane queste parole:

Non ti posso commentare, sei talmente infantile che.. un bambino dell’elementari. Prima fai l’amico, poi ti parlo, poi non ti parlo più, sei incommentabile.

Non è tardata ad arrivare la risposta dello youtuber che si è rivolto ad Asia Argento con queste parole:

Perdonami ma stai guardando il reality a spizzichi e bocconi, io sono felicissimo delle decisioni che ho preso.

Ma le polemiche dell’amica del cuore di Vera Gemma non si sono fermate qui. L’attrice, infatti, ha rivolto delle critiche anche a tutte le donne dell’Isola dei Famosi. A riguardo, queste sono state le parole di Asia: