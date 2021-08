Il calciatore più amato di sempre, Cristiano Ronaldo, e Georgina Rodriguez si preparano a diventare zii. É di questi giorni, infatti, la notizia della dolce attesa della sorella della nota modella. Ivana Rodriguez, dunque, è in attesa del suo primo figlio. La sorella di Georgina ha annunciato la gravidanza via social. Ma chi è Ivana Rodriguez e cosa fa nella vita?

Presto Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez diventeranno zii per la prima volta. La sorella della modella, infatti, ha annunciato sui social di essere in attesa del suo primo figlio. Ivana Rodriguez ha pubblicato uno scatto che la ritrae passeggiare in spiaggia insieme al suo compagno, Carlos Garcia.

Al dolce scatto la sorella di Georgina Rodriguez ha accompagnato una breve ma intensa didascalia. Queste sono state le parole della sorella di Georgina Rodriguez:

Grazie amore mio per darmi la cosa più bella e meravigliosa della vita, una nuova vita. Ti amo.

Ivana Rodriguez, vita privata

Ivana è la più grande delle sorelle Rodriguez: è nata Buenos Aires nel 1992 ed è bellissima. Ha studiato Lettere e Filosofia e lavora come fotomodella. lei e Giorgina Rodriguez sono molto legate e hanno un bellissimo rapporto.

Ivana Rodriguez ha un gatto Sphynx che ama molto. Sul suo profilo Instagram che conta quasi 385000 follower, Ivana Rodriguez condivide spesso bellissime foto che mostrano frammenti della sua vita privata.

Sembrerebbe che il compagno di Ivana Rodriguez, Carlos Garcia, sia uno degli artisti più stimati da Cristiano Ronaldo, nonché uno dei suoi amici più stretti. Stando alle voci in circolazione, sarebbe stato proprio Cristiano Ronaldo a presentare Ivana e Carlos che oggi si mostrano più innamorati che mai.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto zii

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez rappresentano una delle coppie più amate. L’amore tra il calciatore e la modella è stato coronato dalla nascita di una figlia, Alana Martina. Ricordiamo, comunque, che il grande campione è papà di altri tre figli e che Georgina li considera come se fossero suoi.

Il primogenito del calciatore è Cristiano Jr. Successivamente Cristiano Ronaldo è diventato papà dei gemelli Eva e Mateo. Secondo le voci in circolazione i bambini sarebbero nati da una madre surrogata anche se il campione non ha mai dato conferma di tale notizia. Nonostante la loro popolarità i due hanno mantenuto privati alcuni dettagli della loro relazione. Stando alle voci in circolazione, infatti, Cristiano e Georgina sarebbe convolati a nozze nel 2019 in una cerimonia top secret. Adesso che la notizia della gravidanza di Ivana Rodriguez è stata confermata Cristiano Ronaldo non vede sicuramente l’ora di diventare zio.