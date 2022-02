Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Jasmine Carrisi che ha lasciato il mondo del web senza parole. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha deciso di cambiare drasticamente il suo look. Questa volta la ragazza ha optato per i capelli rossi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nell’ultimo periodo sul web non si fa altro che parlare di Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la ragazza protagonista di un gossip è stato il suo nuovo look caratterizzato dai capelli rossi.

Senza alcuna ombra di dubbio, Jasmine Carrisi è una vera e propria star del web. La ragazza è sempre molto attiva sui social con un profilo Instagram che conta 100 mila followers e tramite cui piace condividere momenti della propria quotidianità con tutti i suoi fan.

Tuttavia, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non rinuncia mai mostrare i suoi look che spesso e volentieri cambia drasticamente. Infatti alla ragazza piace sperimentare nuovi trend, soprattutto quando si parla di nuove acconciature. Periodicamente si reca dal suo parrucchiere di fiducia per rivoluzionare completamente il suo stile.

Dopo esser diventata mora aggiungendo delle ciocche rosa e in seguito anche una frangetta sbarazzina, adesso per i suoi capelli l’influencer ha optato per una tintura rossa. Impossibile non notare la differenza rispetto a quando aveva i capelli biondi.

A mostrare la sua trasformazione è stata lei stessa attraverso una serie di foto pubblicate sul suo account social. Malgrado il drastico cambiamento, Jasmine Carrisi rimane affascinante, una caratteristica ereditata sicuramente da mamma Loredana Lecciso.