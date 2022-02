Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Jasmine Carrisi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La figlia di Al Bano si è mostrata sui social con un presunto ritocchino estetico. Alla luce di questo gli utenti non ci hanno pensato due volte a scatenare numerose polemiche. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Jasmine Carrisi è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la figlia di Al Bano di un gossip sono state alcune foto pubblicate sul suo account social. Tuttavia un dettaglio non è passato in osservato agli occhi di tutti i fan. Ecco tutti i dettagli.

Jasmine Carrisi ha deciso di cambiare look. In particolare la ragazza si è recata dal suo parrucchiere di fiducia ed ha optato per un colore rosso di capelli. A mostrare il risultato è stata lei stessa attraverso alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Tuttavia, nelle immagini in questione un particolare ha attirato l’attenzione la maggior parte degli utenti. Si tratta di un presunto ritocchino estetico. Le persone sui social parlando di eventuali punturine e chissà quale altro intervento estetico ma sembra che la figlia di Al Bano utilizzi i filtri di Instagram.

Jasmine Carrisi ha 20 anni e attualmente studia a Milano. La ragazza è molto attiva sui social in cui è sempre impegnata a creare interazioni con i suoi fan. Dinanzi al suo look questi ultimi si sono divisi: da una parte c’è chi ha approvato pienamente dall’altra chi l’ha travolta di polemiche.

Stando ad alcune indiscrezioni che sui social si fanno sempre più insistenti, Jasmine Carrisi potrebbe essere una una concorrente dell’Isola Dei Famosi. La ragazza aveva partecipato anche come concorrente a The Voice ma in seguito è stata esclusa. Dunque, volare in Honduras in qualità di naufraga potrebbe essere la sua vera rivincita, anche se distante dal mondo della musica.