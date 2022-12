Jasmine Carrisi ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Jasmine Carrisi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sta occupando le pagine di gossip per la sua vita sentimentale. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra infatti che Jasmine abbia iniziato una relazione con il figlio di un famoso cantante. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci stanno insieme? In questi giorni il gossip di una presunta love story tra i due figli d’arte sta diventando sempre più insistente. Già nell’estate del 2019 circolava la voce secondo cui la figlia di Al Bano e di Biagio Antonacci si stessero frequentando.

Quelle voci, però, sono state smentite dalla diretta interessata quando la stessa Jasmine finì al centro della cronaca rosa per la notizia di una presunta gravidanza. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ne hanno dette tante quest’estate. Anche che ero incinta, ma non è così. Onestamente non so come sia nata questa cosa, probabilmente perché ho messo su qualche chilo, non so. Io e Giovanni siamo amici.