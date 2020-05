Jasmine Carrisi posta una foto e viene travolta dalle critiche Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi posta una foto e viene travolta dalle critiche sui social; ecco cos'è successo

Jasmine Carrisi ha postato recentemente una foto sul suo profilo Instagram ed è stata travolta dalle critiche. I soliti leoni da tastiera si sono accaniti su di lei, tirando in ballo anche i suoi genitori, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La reazione della giovane ragazza non si è fatta attendere. Ecco cos’è successo.

Come ben sapete, Jasmine Carrisi è la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza, oramai una bellissima diciannovenne, è abituata ai social e sa bene che ogni sua foto o video finiscono sotto la lente dei più maliziosi. Spesso i suoi post vengono criticati anche se, fondamentalmente, non fa nulla di male.

Le critiche non sono mancate nemmeno sotto gli ultimi post di Jasmine Carrisi. La giovane ha potuto finalmente riabbracciare il suo fidanzato Alessandro Greco appena le restrizioni imposte dal governo si sono allentate. Quando due giovani come loro si rivedono dopo un periodo di allontanamento forzato, la gioia di rivedersi è comprensibile. Jasmine Carrisi ha postato una foto con lui in cui fa la linguaccia. Apriti cielo… nei commenti l’hanno letteralmente “aggredita”.

“Sei come tu madre”, “Povero Albano – come la madre! Grazie a Dio la stupidità non fa male”, “Sempre con la lingua di fuori!!!” sono solo alcuni dei commenti al vetriolo comparsi sotto il suo post. La gente sembra non perdonarle il fatto di essere la figlia di Loredana Lecciso che non è mai riuscita farsi amare dai fan di Al Bano.

Jasmine Carrisi non ha risposto alle critiche dimostrando di essere in grado di passare oltre e ignorare le frasi velenose.

Lei e il suo fidanzato hanno trascorso una bella giornata nella tenuta di Cellino San Marco e i commenti cattivi dei hater non sono riusciti a rovinarle la gioia di aver finalmente rivisto Alessandro Greco.

Non mancano, però, nemmeno i commenti belli: Jasmine Carrisi ha ricevuto anche tantissimi complimenti. Sono molte anche le persone che la difendono.