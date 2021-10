Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Jessica Selassié che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato Solei Sorge e Sophie Codegoni di aver avvelenato i vipponi della casa. Scopriamo insieme cosa è successo all’interno della casa più spiata d’Italia.

I concorrenti del Grande Fratello Vip non smettono mai di stupire tuti i telespettatori. Questa volta a finire al centro della cronaca rosa sono Soleil Sorge e Sophie Codegoni le quali sono state accusate da Jessica Selassié di aver avvelenato gli altri inquilini. Ecco i dettagli della vicenda.

Nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip ha preso luogo una festa a tema, Gang a New York. Tutti i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini hanno indossato diversi costumi ed hanno preparato una cena deliziosa. Tuttavia, nel corso della serata un dettaglio non è passato in osservato.

Jessica Selassié ha sollevato una forte accusa nei confronti di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Durante i festeggiamenti queste due ultime si sono occupate in parte della cottura della carne alla brace. Alla luce di questo la principessa etiope ha accusato le gieffine di aver avvelenato i vipponi con dei pezzi di carne cruda.

Insomma Jessica Selassié sostiene che le sue compagne avrebbero tolto la carne dalla stagnola per poi cuocerla al barbecue e così facendo sarebbe rimasta cruda. Tutto ciò avrebbe provocato il malessere degli inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini.

Tuttavia qualche utente sul web ha fatto notare che Aldo Montano e Alex Belli hanno cotto il cibo per la maggior parte del tempo. Sophie Codegoni e Soleil Sorge sarebbe intervenute solo in un secondo momento. Dunque, le accuse della principessa etiope sarebbero apparse solo come una scusa per creare inutili polemiche. Sarà davvero così? Non ci resta che scoprirlo!