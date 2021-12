Justine Mattera e lo sfogo sui social per la preoccupazione di sua sorella Jessica, ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Justine Mattera che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre showgirl ha espresso tutta la sua preoccupazione per la sorella Jessica lasciandosi andare ad un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Justine Mattera si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. La celebre showgirl si è mostrata preoccupata a tutti i suoi fan a causa di sua sorella la quale ha dovuto subire un intervento delicato. Ecco tuti i dettagli della vicenda.

Nel corso delle ultime ore Justine Mattera ha riferito a tutti i suoi fan aggiornamenti in merito alle condizioni di salute di sua sorella Jessica. Infatti, quest’ultima è stata sottoposta ad un delicato intervento al cuore a seguito della radioterapia. Così la showgirl ha iniziato il suo racconto:

Mia sorella Jessica è più piccola di me di 21 mesi. A 11 anni ha avuto un linfoma di Hodgkin’s. Era il 1984 e le dosi di radioterapia erano massicce.

Jessica Mattera si è vista costretta a sottoposti ad un intervento al cuore a causa di insufficienza cardiaca. L’operazione prevedeva la sostituzione dell’aorta ed aveva il 40% di possibilità di riuscita:

Queste terapie che l’hanno salvata dal cancro hanno avuto numerose conseguenze al suo cuore e ai polmoni cambiando i tessuti e rendendoli meno elastici e più sottili. A 48 anni, mia sorella si è trovata in insufficienza cardiaca necessitando un intervento di urgenza, e la sostituzione dell’aorta.



Le parole di Justine Mattera su sua sorella Jessica

Justine Mattera ha dichiarato che ha viaggiato per ben 18 ore per raggiungere Duke University Hospital nella zona del North Carolina. La showgirl non ha mai abbandonato sua sorella, queste sono state le sue parole:

Ho viaggiato 18 ore per raggiungere Duke University Hospital nella North Carolina e ho tenuto la sua mano nella zona pre-op. Le ho dato la mia statuina di Santa Lucia che mi ha sempre accompagnata in tutti i miei interventi. Ho pregato. Lei diceva di vedere mio nonno materno lì con lei. Lo sentivo pure io e ho pianto. Dicevano che l’operazione aveva 40% di chance di buon’uscita.

In seguito Justine Mattera ha fatto sapere tutti i suoi fan che tutto è andato per il meglio. Le condizioni di salute di Jessica sono buone e presto potrà lasciare l’ospedale. Attualmente la showgirl si trova nel North Carolina per stare accanto alla sua famiglia a cui si è mostrata sempre molto legata.