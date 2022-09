Kate Middleton addolorata per la morte della Regina: Luois la rincuora con una frase

Dopo aver regnato per ben 70 anni sul suo popolo e la sua nazione, la Regina Elisabetta II è venuta a mancare il giorno 8 settembre 2022 presso la sua residenza di Balmoral. Ad apparire palesemente addolorata per la morte della Sovrana è Kate Middleton. Tuttavia, ci ha pensato suo figlio Louis a rincuorarla con una frase stupenda.

La morte della Regina Elisabetta II ha sancito la fine di un’era. Adesso il regno è nelle mani di Carlo III il quale è stato proclamato Re e, a sua volta, ha nominato suo figlio William e la sua consorte rispettivamente Principe e Principessa del Galles.

Alla luce della scomparsa della Regina, numerose sono state le persone che hanno voluto rivolgerle un ultimo saluto. Infatti, per la Sovrana amata in tutto il paese, molti cittadini si sono recati fuori le mura del palazzo reale. Tuttavia, ad apparire in pubblico avvicinandosi alla folla sono stati anche i nipoti di Sua Maestà, William e Harry con le rispettive mogli.

Dopo tanti anni, per la prima volta, i quattro membri della famiglia reale si sono riuniti per rivolgere l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Ad avvertire l’insopportabile assenza della Sovrana è stata in particolare Kate Middleton la quale ha mostrato il suo dolore alle telecamere. La moglie di William si è avvicinata fuori il Palazzo Reale per raccontare un tenero episodio alla folla.

L’episodio in questione vede come protagonista il suo terzogenito Louis Arthur Charles il quale ha tentato di rincuorare sua madre con un frase stupenda. Queste sono state le sue parole:

Mamma non preoccuparti perché adesso è con il bisnonno.

Mentre riportava le parole pronunciate da Louis, Kate è apparsa visibilmente commossa.