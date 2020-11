Kate Middleton: così ha superato la timidezza per diventare una Regina

Kate Middleton ha superato la paura di parlare in pubblico, ecco come ha fatto

Kate Middleton si è impegnata molto per superare l’ansia e avvicinarsi con più sicurezza al trono. A quanto pare la Duchessa di Cambridge sarebbe stata sempre intimidita all’idea di dover fare dei discorsi in pubblico, ma con il passare degli anni la donna ha assunto una splendida sicurezza, mostrata proprio alcuni giorni fa, quando Kate parlo durante un video per presentare una cerimonia di premiazione virtuale del Natural History Museum di Londra.

In quella particolare occasione abbiamo visto una Kate sicura di sé e molto serena. La Duchessa non ha fatto trasparire alcun senso di disagio o di ansia. Ebbene, tutta questa sicurezza sarebbe in realtà frutto di un grande lavoro che Kate ha fatto su se stessa.

Dal primo discorso pronunciato dalla ragazza 10 anni fa, in occasione del suo matrimonio con il Principe William, le cose sono cambiate molto per la Middleton. A confermarlo è stata anche Susie Ashfield di Speak 2 Impact, la quale fa sapere che, sebbene oggi possa sembrare molto “naturale” mentre parla in pubblico, in realtà Kate non è sempre stata così.

Video Credit iconic

Kate Middleton e la sua ansia all’idea di parlare in pubblico

Sebbene la Duchessa di Cambridge non sia estranea a parlare davanti alla telecamera, sembra che si trovi a disagio nel parlare in pubblico, ed è naturalmente un po’ introversa. In genere si allontana dalle luci della ribalta, preferendo non generare pubblicità non necessaria,

ha spiegato l’esperta, aggiungendo che l’ansia di parlare in pubblico (ovvero la glossofobia) è un problema che riguarda il 73% della popolazione. Tuttavia, quando si parla di un membro della Famiglia Reale, non è possibile trascurare tale problema. Ecco spiegato perché, poco dopo l’annuncio del suo fidanzamento con William, Kate avrebbe assunto uno “speech coach” che la aiutasse a sbloccarsi.

Del resto, la nostra Kate dovrà salire al trono come Regina Consorte, quindi era davvero il caso di superare la paura di parlare in pubblico! Ebbene, possiamo affermare che Kate ha studiato davvero molto bene! La Duchessa sembra infatti essersi trasformata.

Oggi è diventata molto più sicura del suo ruolo, e proprio questa sua trasformazione potrebbe rappresentare secondo Susie Ashfield un’ulteriore conferma della sua importanza all’interno della Famiglia Reale.

Foto da Instagram