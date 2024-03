Kate Middleton, il secondo messaggio al pubblico dopo il video che annunciava il tumore: le sue parole commuovono

Un fiume di messaggi di affetto e sostegno sta inondando Kate Middleton dopo l’annuncio della sua malattia. La giovane Principessa ha commosso il mondo con la sua forza e il suo coraggio, specie nella scelta di comunicare in quel modo, e a tutti, la sua attuale battaglia. In queste ore sta ricevendo una risposta di grande amore da parte del pubblico, specie dei sudditi.

Kate e William hanno deciso di rispondere ai messaggi di auguri e di vicinanza che stanno arrivando da ogni parte del mondo. Un gesto di gratitudine per il supporto che stanno ricevendo in questo momento difficile. Tanto rispetto della privacy, certo, ma anche tanto sostegno e affetto.

La notizia della malattia di Kate Middleton ha fatto il giro del mondo, alimentando speculazioni e gossip. La Principessa ha deciso di rompere il silenzio per “spegnere i pettegolezzi” e rassicurare i sudditi sulla sua salute. Erano tante le speculazioni che da settimane, addirittura mesi, tra teorie del complotto e ipotesi credibili, stavano circolando su di lei.

Kate Middleton ha anche parlato del tempo necessario per spiegare la situazione ai suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. È comprensibilmente difficile dover spiegare ai bambini una condizione tanto complessa tra lotta contro un male davvero brutto e la resistenza emotiva per la propria famiglia. La coppia reale è consapevole dell’impatto che la malattia di Kate avrà sulla loro famiglia, ma è determinata ad affrontarla con coraggio.

Il sostegno del pubblico sta dando grande forza a Kate e William. Le loro parole di ringraziamento esprimono la profonda commozione per l’amore che stanno ricevendo. Un messaggio della coppia, direttamente da Kensington Palace, arriva per rispondere al grande amore ricevuto dalle migliaia e migliaia di persone che seguono la Famiglia Reale:

Il Principe e la Principessa sono entrambi enormemente toccati dai gentili messaggi provenienti da persone qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale. Sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento.