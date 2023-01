Kate Middleton, la principessa ricoverata d’urgenza perché troppo magra: cosa sta succedendo

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune notizie che stanno facendo preoccupare tutti i sudditi e i fan della corona inglese. Stando infatti a quanto emerso, pare che Kate Middleton sia stata ricoverata a causa della sua eccessiva magrezza. La causa sarebbe da attribuire al forte stress che la principessa del Galles sta vivendo in questo periodo. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Kate Middleton ricoverata d’urgenza perché troppo magra. Questa è la notizia che nelle ultime ore è stata ripresa da tutti i media del mondo, dal momento che sta facendo preoccupare non poco i sudditi inglese. Stando a quanto emerso pare che la principessa del Galles, alta 1.75 cm, sia arrivata a pesare circa 47 chili.

I media, inoltre, hanno cercato di approfondire i motivi che hanno causato il ricovero della moglie dell’erede al trono William. Stando a quanto emerso, pare che Kate Middleton stia vivendo un forte periodo di stress. Tutti gli eventi concatenati sorti dalla morte della Regina Elisabetta all’uscita di biografia di Harry avrebbero scatenato dei forti meccanismi di stress nella principessa.

Royal Family, Camilla e Kate Middleton ai ferri corti?

Ma il gossip su Kate non finisce qui. Stando a quanto emerso, pare che i rapporti tra la Principessa del Galles e la Regina Consorte Camilla non siano proprio dei migliori. Il motivo?

Stando alle voci in circolazione sembra che la moglie di Re Carlo III non abbia mai apprezzato Kate Middleton per le sue origini. Si vocifera che Camilla stia tramando contro la principessa e che abbia costretto addirittura i suoi genitori a passare attraverso la porta di servizio quando arrivano a palazzo.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito alle condizioni di salute della principessa del Galles. Vi terremo sicuramente aggiornati.