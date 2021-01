Kate Middleton rischiava di diventare la nuova “Camilla”? Secondo noi no, ma gli esperti Reali assicurano che la Royal Family ha avuto paura che un evento del genere potesse effettivamente accadere. Facciamo un bel salto indietro nel tempo e approdiamo al agli anni ‘70. A quell’epoca, un giovane Principe Carlo aveva cominciato a frequentare una ragazza di nome Camilla. La loro relazione non ebbe lunga vita, tanto che nel 1973 la donna sposò un altro uomo, Andrew Parker Bowles.

La relazione fra Carlo e Camilla sembrava ormai morta e sepolta, ma in realtà nessuno dei due era mai riuscito a superare quel grande amore. Nonostante il suo matrimonio con Diana, Carlo continuava a pensare alla sua vecchia fiamma Camilla, tanto da aver più volte tradito la moglie, dalla quale ha poi divorziato nel 1992.

Sappiamo tutti molto bene come si sono evoluti i fatti da quel momento, e sappiamo che la fine del matrimonio fra Carlo e Diana è stata segnata da una terribile tragedia, la morte di una donna generosa e amata in tutto il mondo.

Davvero Kate Middleton rischiava di essere la nuova Camilla?

Ma cosa c’entra Kate Middleton con tutto questo? A spiegarlo sarebbe stata l’esperta reale Katie Nicholl, che avrebbe rivelato che l’inizio della storia d’amore fra William e Kate non è stato esattamente dei più sereni e tranquilli. Per un breve periodo – nel 2007 – la coppia ha anche interrotto la relazione.

Fu in quel momento che i Reali si chiesero con non poca apprensione se il destino di Kate Middleton non fosse in qualche modo somigliante a quello di Camilla. Era mai possibile che Kate e William si fossero conosciuti nel momento sbagliato?

Era difficile non fare paragoni tra William e suo padre. Anche William aveva incontrato la donna giusta nel momento sbagliato? Perseguitato dallo spettro del passato, c’erano vere paure a Palazzo che Kate sarebbe diventata la prossima Camilla.

In realtà ora sappiamo bene che le cose non sono andate affatto come temuto. Dopo la breve rottura avvenuta nel 2007, Kate e William hanno ricominciato a frequentarsi, e nel 2010 hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. E, come si suol dire, dopo 10 anni dalle nozze, vivono ancora felici e contenti!

