La Regina Elisabetta ha recentemente reso omaggio a Kate Middleton attraverso un gesto sottile ma ben preciso. A rivelarlo è stato il sito Express, che fa sapere che, durante il suo ultimo impegno pubblico, la Monarca avrebbe indossato un outfit molto particolare. A destare la curiosità è stato il cappotto di cashmere Stewart Parvin con cappello abbinato e impreziosito da delicati fiori.

Di quel particolare evento, tenutosi presso il Defense Science and Technology Laboratory, molti hanno notato la totale assenza di mascherine. Nessuno dei partecipanti ne avrebbe infatti indossata una, e ciò ha scatenato non poche polemiche anche tra i fan della Royal Family. Una reazione più che condivisibile a mio avviso.

Detto ciò, come hanno fatto sapere i più attenti, c’è un altro dettaglio interessante.

La Regina avrebbe infatti indossato lo stesso outfit scelto per prendere parte alla sua prima apparizione insieme alla Duchessa di Cambridge, diversi anni fa. Difficile non leggere in una scelta di stile del genere la volontà di rendere un silenzioso e piccolo omaggio a quella che sarà la futura Regina d’Inghilterra.

Kate Middleton, e come lei anche il marito William, si stanno impegnando davvero molto per prepararsi al ruolo che dovranno ricoprire. La coppia ha preso parte a numerosi impegni pubblici negli ultimi tempi, ed il loro lavoro si è intensificato ancor di più da quando, a causa della pandemia, è stato imposto il lockdown in Inghilterra. Nel tentativo di ridurre il carico di lavoro della Regina e del marito, il Principe Filippo, i giovani Royal hanno infatti preso parte a molti eventi, sia on line che dal vivo.

Kate Middleton si ispira alla Regina?

Come la Regina, anche Kate ha un gusto molto particolare per quanto riguarda lo stile. La Duchessa di Cambridge ama indossare abiti dai colori allegri e vivaci, ma come la Monarca, anche lei è una grande fan del riciclaggio. Kate utilizza infatti più volte i capi del suo guardaroba, e non disdegna abiti dal prezzo decisamente abbordabile, praticamente per tutte le tasche. Chi se lo sarebbe mai aspettato da una futura Regina?

Tornando al dolce cenno fatto da nonna Elisabetta nei confronti della moglie di suo nipote, pare che la scelta sia stata dettata dalla voglia di mostrare il proprio sostegno alla coppia in vista degli importanti incarichi futuri. Un gesto sottile ed elegante, in pieno stile Royal!

