Kate Middleton, il Principe William è positivo al Coronavirus

Il marito di Kate Middleton, il Principe William, sarebbe risultato positivo al Coronavirus. In una situazione del genere il condizionale è d’obbligo, dal momento che né la famiglia Reale, né Kate o lo stesso William hanno mai confermato tale notizia. Secondo i media britannici, il futuro erede al trono sarebbe infatti risultato positivo all’inizio di quest’anno, e più esattamente ad Aprile.

Fonti molto attente hanno peraltro notato che il Principe si è preso una settimana di pausa dagli impegni on line (sia per quanto riguarda le riunioni su Zoom che per quanto riguarda i video messaggi sui social). La paura risale al periodo che va dal 9 aprile al 16 Aprile.

Una persona vicina al Duca di Cambridge avrebbe inoltre spiegato che il giovane Principe non avrebbe voluto diffondere la notizia perché c’erano “cose importanti in corso”, e non voleva far preoccupare nessuno.

Video Credit 9 News Australia

Il marito di Kate Middleton non è il solo Reale positivo al Coronavirus

Detto ciò, bisogna sottolineare che William non è il solo membro della Famiglia Reale ad essere risultato positivo al Coronavirus. Un mese prima di William, anche il Principe Carlo sarebbe risultato positivo al test. In quell’occasione il futuro Re d’Inghilterra ha giustamente trascorso del tempo in isolamento, per evitare di diffondere il contagio.

Il 71enne ha in seguito dichiarato di essere stato molto fortunato di aver contratto il virus in una forma molto leggera, ed ha anche esortato tutti quanti ad agire per proteggere non solo la salute collettiva, ascoltando i consigli di medici e scienziati, ma anche la natura che ci circonda, senza la quale la stessa razza umana non esisterebbe.

Più erodiamo il mondo naturale, più distruggiamo quella che viene chiamata biodiversità – che è l’immensa diversità della vita, delle piante, degli alberi e della vita marina – più ci esponiamo a questo tipo di pericoli. Abbiamo avuto altri disastri con la SARS e l’Ebola e solo il cielo sa cos’altro, tutte queste cose sono legate alla perdita di biodiversità,

ha giustamente spiegato il Principe Carlo, dimostrando ancora una volta il suo profondo amore per la Natura e per la nostra Terra. Dovremmo davvero prendere esempio da lui e ascoltare le sue parole.

Foto da Instagram