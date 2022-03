Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Kevin Prince Boateng che ha lasciato il mondo del web senza parole. A distanza di circa un anno e mezzo dalla separazione con Melissa Satta il celebre calciatore ha deciso di rivelare i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente Kevin Prince Boateng si è reso protagonista di un gossip a causa di alcune dichiarazioni in merito alla sua relazione passata con Melissa Satta. La coppia si è detta addio nel mese di dicembre 2020 ed entrambi hanno preso strade diverse. Oggi, a sollevare di nuovo l’argomento è stato lo stesso calciatore il quale ha rivelato qualche dettaglio in più in merito alla loro rottura.

Nel mese di gennaio 2022, Melissa Satta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui la modella aveva dichiarato di aver sofferto molto a causa della fine della storia d’amore con Kevin Prince Boateng. Non solo. Stando alle parole della showgirl, è stato il suo ex marito a non vedere più un futuro con lei.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, per via della sua infedeltà, sarebbe stato proprio il calciatore il responsabile della rottura. Tuttavia, in occasione di una recente intervista al “Corriere Della Sera”, è arrivata la smentita da parte di Boateng:

Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina. Non sono uno che lascia una donna per un’altra.

Non è tutto. Durante la conversazione è emersa anche una provocazione da parte del calciatore nei confronti della sua ex compagna. Le sue accuse si riferiscono al fatto che la modella avrebbe permesso ai media di inventare vicende non vere in merito ai retroscena della loro separazione.

Kevin Prince Boateng: la verità sulla rottura con Melissa Satta

Stando al suo racconto, il vero motivo per cui Boateng si è allontanato da Melissa Satta è stato un periodo di malessere psicologico che lo ha portato a voler cambiare la sua vita. Queste sono state le sue parole: