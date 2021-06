Matrimonio per Khaby Lame? Ecco il dettaglio sui social che non è passato in osservato ai fan

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Kabhy Lame che ha lasciato tutti senza parole. Su Instagram circolano alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti sul fatto che il giovane influencer stia per sposarsi. In particolare una foto pubblicata sui social ha sollevati i sospetti dei fan.

Khaby Lame sta per convolare a nozze? Di recente la nuova star di Tik Tok ha condiviso sui social uno scatto che non è passato di certo in osservato a tutti i suoi fan. L’immagine in questione ritrae il giovane influencer insieme alla sua fidanzata Zaira. Scopriamo insieme meglio di cosa si tratta.

Khaby Lame è sempre attivo sui social tramite cui condivide i video più divertenti di sempre. Di recente il giovane influencer ha pubblicato uno scatto che ritrae la sua mano intrecciata a quella della sua fidanzata. Il dettaglio di questa foto è l’anello di fidanzamento sul dito di Zaira.

I numerosi fan della star di Tik Tok hanno interpretato tale gesto come un “annuncio” da parte del ragazzo delle sue future nozze. Attualmente non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita dai diretti interessati, dunque non ci resta che attendere eventuali delucidazioni in merito alla questione.

Zaira Nucci è una ragazza di 19 anni originaria di Sciacca. Khaby Lame non ha mai nascosto sui social la sua relazione con lei. Anzi l’influencer ha anche raccontato come tutto è iniziato. Queste le sue parole:

È iniziato tutto per caso, grazie ai social. Ad ottobre 2020 le ho risposto ad una storia su Instagram. Abbiamo parlato per un po’, poi abbiamo smesso di scriverci. Un giorno ci siamo incrociati per caso a Chivasso. Lei mi ha riconosciuto e mi ha ricontattato. Siamo tornati a parlare, fino a quando non le ho chiesto di uscire.

Khaby Lame supera Chiara Ferragni sui social

Ad oggi, oltre 26 milioni di persone seguono Khaby Lame su Tik Tok. Il giovane influencer ha superato addirittura Chiara Ferragni e nel corso degli ultimi giorni tale notizia ha creato molto scalpore nel mondo del web. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal ragazzo in merito alla questione:

Prima di tutto parto dicendo che io rispetto molto Chiara Ferragni perché ha fatto una cosa che in Italia non c’è mai stata. Lei alla fine è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, infatti si è creata un grande impero. Io e lei siamo due cose completamente diverse.