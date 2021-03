La campionessa svela quello che ha dovuto subire: “Labbro spaccato, presa a pugni, messa incinta”

Lei è la campionessa di scherma Elisa Di Francisca. 38 anni, due medaglie d’oro e una di argento, la donna si racconta a ‘Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta’. E fa delle rivelazioni shock riguardo il suo passato. Infatti, all’età di 18 anni ha subìto violenza da parte di un compagno geloso e manesco del quale è rimasta incinta. Ma successivamente, la campionessa ha deciso di interrompere la gravidanza.

Credo di averla scampata. Sono sopravvissuta alla violenza maschile. Forse lui mi avrebbe sfigurata, forse sarei finita nel lungo elenco delle donne vittime di un rapporto sbagliato.

Sono queste le parole con cui Elisa Di Francisca racconta in un’intervista a ‘La Repubblica’ il suo drammatico passato.

A superare il brutto momento la costante presenza di sua mamma, sulla quale dichiara:

Grazie anche a una madre che mi è stata vicina, non solo quando lui con un pugno mi ha spaccato il labbro.

A queste importanti rivelazioni che pochissime persone conoscevano, si aggiunge quella della gravidanza. Infatti, la campionessa racconta di essere rimasta incinta di quest’uomo geloso e manesco. Da qui, la decisione di interrompere la gravidanza. Ecco le sue parole:

E sono rimasta incinta dello stesso fidanzato geloso e manesco, che mi aveva allontanato anche dalla scherma. Ho interrotto la gravidanza, cercando di cancellare quel momento. Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna.

Dunque un dolore che la campionessa Elisa Di Francisca ha confidato a pochissime persone ma che oggi è pronta a far conoscere a coloro che si trovano nella sua stessa situazione per infondere quel coraggio che lei stessa ha avuto per scappare da quest’amore malato e da quest’uomo manesco. Elisa Di Francisca non si nasconde più ed è pronta a raccontare le brutali violenze subìte da un uomo.