La confessione di Alba Parietti: “Un peccato di gioventù, era solo passione”

Tra le opinioniste più invitate nei salotti televisivi, Alba Parietti ha avuto flirt nel corso della propria vita, con uomini più e meno famosi. Recentemente buttatasi sulla scrittura, pubblicando il libro La cacciatrice di Narcisi, ha preso posizione riguardo la vicenda dei festini dell’imprenditore Alberto Genovese. Da quarant’anni frequenta la notte meneghina e – ha raccontato a Il Fatto Quotidiano – in totale onestà non le è mai successo di trovarsi in tali situazioni.

Alba Parietti: intesa con il bomber

Oltre alle questioni più delicate, Alba Parietti sa districarsi ottimamente pure nel campo assai più leggero del puro gossip. Negli ultimi tempi ha concesso una sconvolgente rivelazione su una questione risalente a più di trent’anni fa. Si parla della celebre intesa con Gianluca Vialli durante Italia 90. Intesa che fu persino oggetto di interrogazioni parlamentari.

Distrazione non acconsentita

La Nazionale, guidata da Azeglio Vicini, si avvicinò al Mondiale con i favori del pronostico, ma fu estromessa a un passo dall’atto conclusivo. Opposti in semifinale all’Argentina del compianto Diego Armando Maradona, gli Azzurri uscirono sconfitti alla lotteria dei rigori.

Mentre Salvatore Schillaci compose con Roberto Baggio una coppia d’attacco da sogno, tradì enormemente le aspettative proprio Gianluca Vialli. In tanti mossero accuse all’indirizzo di Alba Parietti, quell’anno volto di punta della Rai. Il capo d’imputazione? Aver distratto il calciatore, originario di Cremona.

Un peccato di gioventù

Lasciati passare tre decenni, giunge la conferma: Vialli è stato un suo fugace partner. All’epoca lui aveva 26 anni e lei 29. La liaison costituì un peccato di gioventù, era esclusivamente passione e nulla più. D’altronde nell’estate del 1990 Vialli era fidanzato ed in procinto di sposarsi.

Alba Parietti: la scappatella mandò a monte le nozze

L’intreccio fece naufragare i piani e la mamma di Francesco Oppini (protagonista al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini) chiede allo storico campione di lasciare il passato alle spalle: il “reato” è caduto in prescrizione. Oggi Vialli è felicemente unito in matrimonio a Cathryn, conosciuta durante l’esperienza tra le fila del Chelsea, dalla quale ha avuto due splendide figlie.