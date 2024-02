La duchessa del Sussex Meghan Markle da migliaia di dollari per un pranzo con un’amica: cifra choc del suo outfit

Meghan Markle sfoggia un look da migliaia di dollari per un semplice pranzo con un'amica

In Inghilterra, ma in generale in tutto il mondo, una delle famiglie più conosciute e seguite in assoluto risulta essere quella reale. La più famosa delle famiglie inglesi, si trova spesso sotto gli occhi delle persone, in quanto personaggi pubblici e rappresentati istituzionali del paese. Di certo, una delle coppie che più fa parlare della famiglia è quella composta da Meghan Markle ed il principe Harry.

La coppia ha generato diversi scandali, tali da farli allontanare dalla famiglia reale. Infatti, a causa delle loro affermazioni e dichiarazioni a programmi televisivi inglesi e non solo, i rapporti con la famiglia si sono allentati. Recentemente, hanno cambiato il cognome dei figli, Archie e Lilibet in Sussex, proprio come il titolo che gli è stato riconosciuto.

Dopo aver scoperto la malattia del padre, Re Carlo III, Harry si sarebbe riavvicinato alla famiglia. Infatti il giovane sarebbe disposto ad occuparsi, anche se temporaneamente, di incarichi istituzionali che priva aveva rifiutato. Ma ogg ciò che fa parlare della famiglia, non è un incarico o impegno istituzionale bensì l’abbigliamento di Meghan Markle. Infatti la donna, che attualmente si trova a Los Angeles, per incontrare un’amica a pranzo, avrebbe sfoggiato un outfit da migliaia di dollari.

Nonostante i 18 gradi, la 42enne duchessa del Sussex, indossava un cappotto in cashmere dal valore di 6.250$ di Max Mara. Abbinata all’outfit Meghan sfoggia una pochette di Cesta Collective, edizione limitata del valore di 490$. Al braccio una borsa Goyard Bellechasse Biaude PM da 3.670$. Per un totale, escludendo l’abbigliamento, di 10.410$, ossia 9.600€. Aggiungendo il docevita, i jeans e le scarpe, ovviamente il totale sale in modo importante.

L’occasione che ha portato Meghan ha indossare capi così costosi sarebbe un pranzo con un’amica, la stilista Clare Waight Keller. L’ex direttrice artistica della casa di moda di Givenchy era la responsabile dell’abito da sposa di Meghan. Molti fan, fanno notare la differenza tra le due lady della famiglia reale, da un lato Kate Middleton ribattezzata “principessa low cost“, dall’altro Meghan Markle con i suoi abiti sfarzosi e costosi.