Loredana Lecciso inizia l'anno nuovo con un matrimonio in famiglia, sua figlia si sposerà con Yan

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha lasciato il mondo del web senza parole. La figlia di Loredana Lecciso convolerà presto a nozze. A rendere pubblico il fantastico annuncio è stata la primogenita del personaggio televisivo attraverso i suoi canali social. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Matrimonio in famiglia per Loredana Lecciso. La figlia del celebre personaggio televisivo dirà presto il fatidico sì. A dare il bellissimo annuncio è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram in cui ha pubblicato una serie di scatti. Tuttavia la proposta di matrimonio è arrivata direttamente dal Kenya.

Brigitta Cazzato e il suo fidanzato diventeranno presto marito e moglie. A diffondere tale notizia, che nel corso delle ultime ore è diventata virale sui social, sono state lei e sua madre. In particolare, l’ex compagna di Albano Carrisi ha pubblicato un video e nella didascalia ha scritto:

My everything

La proposta di matrimonio è avvenuta in Kenya, da parte del suo fidanzato Yan. Quest’ultimo si è inginocchiato dinanzi ad una marea di persone tra cui c’erano gli amici della futura sposa. Un momento davvero emozionante per Brigitta Cazzato che ha voluto condividere il tutto sul suo profilo Instagram.

Senza alcuna ombra di dubbio, sotto al post della figlia di Fabio Cazzato si possono leggere numerosi commenti di auguri e congratulazioni. Il gesto di Yan è stato apprezzato anche dalla sorella Jasmine e dalla zia Raffaella, le quali hanno lasciato dei cuori sotto l’immagine.

Brigitta Cazzato: chi è la figlia di Loredana Lecciso

Brigitti Cazzato è la primogenita di Loredana Lecciso ed è nata dalla relazione di quest’ultima con Fabio Cazzato, un noto imprenditore. Il matrimonio dei due è durato presto: dal 1993 al 1996. Per quanto riguarda i suoi fratelli, la ragazza ha un bellissimo rapporto con Jasmine e Albano Jr, è legata anche a Cristel e a Romina Carrisi.