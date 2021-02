La follia del rapper Lil Uzi Vert: ecco cosa si è fatto impiantare nella fronte

Lui è Lil Uzi Vert ed è uno dei rapper più famosi al mondo. La sua fama, però, non deriva soltanto dalle sue abilità canore. Infatti, sono molte le follie compiute dal giovane rapper. A soli 26 anni conta su Instagram più di 13 milioni di followers ed è molto amato, soprattutto dai teenager. Ecco l’ultima follia compiuta dal giovane rapper.

Lil Uzi Vert è uno dei rapper più famosi e apprezzati al mondo, soprattutto dai teenager. Oggi torna a far parlare di sé non per la sua musica ma per un gesto che ha davvero dell’incredibile e che ha sconvolto tutti. Infatti, il noto e giovane rapper ha deciso di farsi impiantare sulla fronte un diamante rosa naturale da 11 carati.

Ma sapete il valore del prezioso oggetto impiantato sulla fronte del rapper? La risposta vi stupirà. Infatti, stando a quanto dichiarato qualche anno fa, il giovane ragazzo ha affermato di star risparmiando proprio per fare questa follia estrema ed oggi, finalmente, ha potuto realizzare il suo sogno. Queste sono state le sue parole:

Sono anni che pago per un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima volta che ho visto un vero diamante rosa naturale.

Ma sapete quanto costa questa pietra naturale da 11 carati? Ebbene, tenetevi pronti. Il prezioso oggetto ha, infatti, un valore di 24 milioni di dollari. Sicuramente un valore estremo che supera addirittura il prezzo di tutte le sue auto. A riguardo ha dichiarato:

Sì, con la mia Bugatti non si può pagare… tutte le mie automobili insieme, più la casa, ci è voluto davvero molto tempo ma ora ho questi soldi.

Nel frattempo sul web si è accesa una pesante polemica in cui gli utenti hanno fortemente criticato il giovane rapper. Ma lui, Lil Uzi Vert, è abituato alle follie e alle polemiche. Da non dimenticare quando fece realizzare una catena con il busto di Marylin Manson. Il suo valore? 100 mila dollari.