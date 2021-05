La nota showgirl è stata derubata, la denuncia via social

Juliana Moreira è stata derubata a Milano durante la realizzazione di uno shooting fotografico. La nota showgirl, dunque, ha subìto un furto dopo che alcuni malviventi hanno rotto il vetro della sua auto, privandola di alcuni suoi effetti personali. Dopo essersi accorta della disavventura, Juliana Moreira ha denunciato la vicenda tramite social.

Derubata mentre era impegnata durante uno shooting. É questo quanto accaduto a Juliana Moreira la quale ha pensato bene di denunciare la vicenda via social. A quanto pare i malviventi hanno rotto il vetro dell’auto della nota showgirl, sottraendole alcuni effetti personali.

Tra gli oggetti sottratti, però, ce ne sarebbero alcuni di notevole importanza come ad esempio documenti quali patente e passaporto. In seguito alla brutta vicenda Juliana Moreira ha pensato di condividere la notizia via social chiedendo ai malviventi di restituire almeno i documenti. La showgirl, però, non era da sola nel momento in cui è avvenuto il furto.

Con lei, infatti, il marito Edoardo Stoppa il quale sembra non aver rilasciato alcun commento riguardo la brutta disavventura. Oltre ai documenti, alla showgirl avrebbero sottratto una borsa da palestra e uno zaino contenente effetti personali.

Juliana Moreira, conosciamo meglio la nota showgirl

Juliana Moreira è un’affermata modella e showgirl brasiliana di grande successo nel piccolo schermo italiano. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la nota showgirl è legata da oltre dieci anni al Edoardo Stoppa dal quale ha avuto due figli: Lua Sophie e Sol Gabriel. Riguardo il suo rapporto con i figli, Juliana Moreira ha dichiarato: