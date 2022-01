Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Lapo Elkann che ha lasciato tutto il web senza parole. In occasione di un’intervista rilasciata a “Il Giornale”, il celebre imprenditore ha raccontato com’è la sua nuova vita in Portogallo. Qui quella famosa è sua moglie. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Lapo Elkann non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Nonostante adesso la sua vita è in un altro Paese, il celebre imprenditore è sempre al centro della cronaca rosa Italiana. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rilasciato in un’intervista a “Il Giornale”. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Senza alcuna ombra di dubbio, Lapo Elkann è uno dei personaggi famosi più chiacchierati in Italia. Tuttavia, da quando l’imprenditore vive in Portogallo è riuscito ad occupare posto anche nel gossip spagnolo.

Sposato con Joana Lemos, ex pilota di raliy, il noto imprenditore ha deciso di raccontare i dettagli della sua nuova vita. Queste sono state le sue parole:

Viviamo tra l’Estoril, dove c’è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l’Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento. Tra l’altro in Italia mia moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo io sono il signor Lemos. È più famosa lei di me, io sono semplicemente il marito.

Da quanto possiamo apprendere dalle rivelazioni del celebre personaggio televisivo, per lui in Spagna la situazione si è completamente ribaltata. In Italia era lui quello famoso, sempre protagonista di numerosi rumors. Adesso in Spagna è “il signor Lemos”.

Tuttavia adesso nella vita della coppia c’è anche molta beneficienza con la Fondazione Laps: